Бессмертных о серебре российских лыжников в эстафете на ЧМ: классно, что боремся

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Призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Бессмертных прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Бессмертных о серебре российских лыжников в эстафете на ЧМ: классно, что боремся
  • РИА Новости

«Якимушкин сказал, что с лыжами было что-то не то. А если они не едут, то как бы ты ни был готов, ты не сможешь держать уровень. Если бы Большунову дали какой-то задел перед Клебо, то он смог бы на дистанционной скорости отсечь от себя Клебо. А догонять, догнать и потом убежать — нереально. Плюс трасса мягковатая. Надеюсь, что ему хватит сил на полтинник. Второе место — классно. Классно, что боремся. Пытались, были в борьбе. Получилось как получилось», — приводит слова Бессмертных «Чемпионат».

Российская команда в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артёма Мальцева и Александра Большунова завоевала серебро. За заключительном этапе эстафеты Большунов сражался за победу с норвежцем Йоханнесом Клебо, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе.

Ранее Клебо заявил, что Большунову нужно активнее работать, если он хочет его сбросить.

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