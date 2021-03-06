Рекордный титул Йохауг, падение Кирпиченко и девятое место Сориной: как прошёл женский марафон на ЧМ по лыжным гонкам

На чемпионате мира в Оберстдорфе лыжницы разыграли комплект медалей в гонке на 30 км классическим стилем. Норвежка Тереза Йохауг отпраздновала рекордную, четвёртую победу в марафоне и выиграла свою 14-ю золотую награду. Россиянка Яна Кирпиченко во время гонки имела неплохие перспективы побороться за пьедестал почёта, но упустила свой шанс из-за падения. Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, занявшая девятое место.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта девушкам оставалось разыграть только один комплект наград, но зато в самой тяжёлой дисциплине. В субботу они соревновались на марафонской дистанции — 30 км классическим стилем.

Заключительную гонку чемпионата мира дождались не все возможные участницы. Её решила пропустить вся первая тройка общего зачёта Кубка мира — американки Джесси Диггинс и Рози Бреннен, а также россиянка Юлия Ступак. Уже на следующей неделе соревнования продолжатся в швейцарском Энгадине, и девушки предпочли сохранить силы перед финальной борьбой за «Хрустальные глобусы». Так, по крайней мере, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила отсутствие Ступак.

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Пропускала марафон и Наталья Непряева, хотя в последние годы именно она была лучшей российской лыжницей на длинных дистанциях. По словам Вяльбе, 25-летняя спортсменка приболела после эстафеты.

«У Наташки вчера появились сопли. Сегодня я её увидела, услышала, что она шмыгает. Думаю, нет никакого смысла выходить на «тридцатку», тем более через неделю два серьёзных старта — финал Кубка мира и чемпионат России. Думаю, что смысла нет. Другое дело, если бы понимали, что она в тройку попадёт, но объективно у неё нет необходимой формы. Ничего страшного не будет, что она не побежит», — рассказала Вяльбе РИА Новости.

Представлять сборную России остались вице-чемпионки мира в эстафете Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко, а также Мария Истомина и Алиса Жамбалова, специально готовившаяся к марафону. Предсказать заранее, будет кто-то из них претендовать на медали или нет, было слишком сложно — уж очень непредсказуемыми бывают гонки на такие длинные дистанции.

Ясно с марафоном было только то, что главный фаворит — Тереза Йохауг. Проехав 3 км в общей группе, норвежка принялась ускоряться и легко оторвалась от пелотона. К концу первого 6-километрового круга она выигрывала уже 16 секунд у группы, в которую, кроме других норвежек, шведок, немки Катарины Хенниг и австрийки Терезы Штадлобер, входили Кирпиченко и Сорина.

На следующих двух кругах Йохауг продолжала наращивать преимущество, а за её спиной лыжницы то пытались оторваться от пелотона, то были вынуждены вернуться обратно, когда осознавали, как много ещё им придётся пробежать. Россиянки не ускорялись до тех пор, пока на 18-м километре не поменяли лыжи. С новым инвентарём Кирпиченко на некоторое время даже стала претенденткой на медаль. Она поднялась на седьмое место, уступая на 21-м километре 34 секунды убежавшей вперёд Штадлобер и всего 13 секунд — группе спортсменок, претендовавших на бронзу.

Но все радужные перспективы разрушились, когда Кирпиченко упала на спуске, заодно задев Хенниг. Она избежала поломки лыж и палок, но потеряла слишком много времени, пока возвращалась на лыжню. Уже на следующей отметке россиянка проигрывала первой тройке 25 секунд, а по итогам четвёртого круга — почти минуту.

К тому времени Штадлобер уже догнали шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также норвежка Хейди Венг. Они продолжили работать все вместе вплоть до финиша, но у австрийки сил до конца дистанции всё-таки не хватило. Из этой четвёрки она первой прекратила борьбу.

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Шведские лыжницы рассчитывали, что серебро и бронзу разыграют именно они, как вдруг за несколько сотен метров до финиша опрометчиво пропустили вперёд Венг. Норвежка сразу принялась разгоняться и первой показалась на финишной прямой. Карлссон применила все свои спринтерские навыки, чтобы догнать соперницу, но ей ещё оставалось перестроиться на другую лыжню, и эта заминка так и оставила её с бронзовой медалью, а Венг подарила серебро.

Тереза Йохауг перед этими финишными разборками уже две с половиной минуты пребывала в статусе 14-кратной чемпионки мира. Она сравнялась по количеству титулов с Еленой Вяльбе, занимавшей чистое второе место по этому показателю. В гонках на 30 км Йохауг отпраздновала уже четвёртую победу, чего до неё не добивалась ещё ни одна спортсменка.

Из российских лыжниц лучший результат в оберстдорфском марафоне показала Сорина. Она неплохо провела последний круг и поднялась на девятое место. Однако спортсменка отметила, что рассчитывала на большее.

«Неплохой результат, но перед гонкой ставили цель бороться минимум за топ-6. Но с самого старта немного не заладилось, не могла приспособиться. Где-то с держанием были проблемы. Потом прибавила? Лыжи поменяла, и меня отпустило. Чемпионат оценю на четыре балла. Медаль есть — хорошо. Но цель была другая — бороться за награду в личной гонке», — рассказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Кирпиченко закончила гонку на 12-й позиции. После гонки она заявила, что действительно была готова к борьбе за медаль, но все планы спутало падение.

«Казалось, всё было под контролем. Мы держались близко ко второй группе. Но два падения на заключительных кругах выбили из топ-10. Хотелось с группой впереди побороться. Ставила целью попадание в десятку сильнейших. Турниром довольна, хоть эта гонка и не задалась», — сказала спортсменка.

Истомина замкнула первую двадцатку, тогда как у Жамбаловой гонка совсем не удалась — она показала 31-й результат.

В воскресенье, 7 марта, чемпионат мира завершится мужским марафоном на 50 км, где за золото поборется Александр Большунов.