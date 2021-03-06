Сорина: начало марафона немного не заладилось

Короткая ссылка
Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результат гонки с массовым стартом на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе,
Сорина: начало марафона немного не заладилось
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«В целом, я довольна гонкой, но рассчитывала на попадание в шестёрку лучших. Начало гонки немного не заладилось. Не могла приспособиться. С дыханием были небольшие проблемы», — сказал Сорина «Матч ТВ».

Также российская лыжница подвела итоги своему выступлению на чемпионате мира.

«Оценю на четыре балла. Медали есть — хорошо, но всё-таки цель была немного другая — бороться за медали в личной гонке», — добавила спортсменка.

В составе сборной России Сорина стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.

Ранее сообщалось, что Йохауг догнала Вяльбе по количеству побед на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить