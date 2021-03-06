Сорина: начало марафона немного не заладилось

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала результат гонки с массовым стартом на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе,

«В целом, я довольна гонкой, но рассчитывала на попадание в шестёрку лучших. Начало гонки немного не заладилось. Не могла приспособиться. С дыханием были небольшие проблемы», — сказал Сорина «Матч ТВ».

Также российская лыжница подвела итоги своему выступлению на чемпионате мира.

«Оценю на четыре балла. Медали есть — хорошо, но всё-таки цель была немного другая — бороться за медали в личной гонке», — добавила спортсменка.

В составе сборной России Сорина стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.

Ранее сообщалось, что Йохауг догнала Вяльбе по количеству побед на ЧМ.