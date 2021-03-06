Сорина: начало марафона немного не заладилось
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«В целом, я довольна гонкой, но рассчитывала на попадание в шестёрку лучших. Начало гонки немного не заладилось. Не могла приспособиться. С дыханием были небольшие проблемы», — сказал Сорина «Матч ТВ».
Также российская лыжница подвела итоги своему выступлению на чемпионате мира.
«Оценю на четыре балла. Медали есть — хорошо, но всё-таки цель была немного другая — бороться за медали в личной гонке», — добавила спортсменка.
В составе сборной России Сорина стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.
Ранее сообщалось, что Йохауг догнала Вяльбе по количеству побед на ЧМ.