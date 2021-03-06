Лыжница Кирпиченко заявила, что довольна своим выступлением на ЧМ

Россиянка Яна Кирпиченко оценила своё выступление в марафоне на 30 км, который проходил на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, а также подвела итоги турнира.

«После третьего круга мы начали приближаться к лидирующей группе. Казалось, что всё под контролем, всё хорошо. Но два падения на заключительных кругах вывели нас из топ-10. Хотелось побороться с идущей впереди группой. Ставили задачу попасть в топ-10», — сказала Кирпиченко «Матч ТВ».

Также лыжница добавила, что довольна своим выступлением на турнире.

«Конечно, я довольна турниром. Хоть сегодняшняя гонка немного не задалась, но всё равно довольна», — добавила Кирпиченко.

На чемпионате мира россиянка завоевала серебряную медаль в эстафете.

Ранее Сорина заявила, что начало марафона немного не заладилось.