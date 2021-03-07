Драма на охоте за титулом: почему победа Иверсена после дисквалификации Клебо — худший итог инцидента с Большуновым

Мужская гонка на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта завершилась скандалом. Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо пересёк линию финиша первым, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым. После этого золото перешло к Эмилю Иверсену, а россиянину досталось серебро. RT объясняет, почему победа Иверсена — это худшее, что могло произойти в лыжных гонках на чемпионате мира.

Марафон — гонка особенная. И дело даже не в том, что в программе крупных соревнований она стоит последней и откладывается в памяти очевидцев. Победа в этом виде программы даётся намного сложнее, чем все предыдущие: к последнему дню почти двухнедельного турнира у большинства спортсменов уже не остаётся ни сил, ни желания бороться.

В то же самое время нет, наверное, норвежца, который не мечтал бы о марафонской победе. Причину столь трепетного отношения к самой длинной гонке главных стартов очень давно объяснил восьмикратный олимпийский чемпион Бьорн Дэли. Сказал он коротко: «Тот, кто выигрывает марафон, становится в Норвегии национальным героем. Я всегда хочу победить. Но особенно жажду победы в марафоне».

Также по теме Протест удовлетворён: Большунов выиграл серебро в марафоне после дисквалификации Клебо на ЧМ по лыжным видам спорта В Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мужчины разыграли медали в гонке с общего старта на 50 км классическим...

Было это за день до того, как Дэли проиграл на дистанции 50 км на Олимпийских играх в Лиллехаммере Владимиру Смирнову — советскому лыжнику со шведским паспортом, выступавшему на тех Играх за Казахстан. Единственному спортсмену в мире, чья победа вовсе не расстроила великую лыжную Норвегию, а, напротив, восхитила.

Объяснить этот парадокс было невозможно. Всенорвежская любовь к Смирнову находилась за пределами понимания. Вероятно, она была основана на чувствах, а чувства невозможно разложить на формулировки.

Подобное отношение норвежцев стало проявляться в этом сезоне и к Большунову и дошло до кульминации как раз в Оберстдорфе после фантастической победы российского лыжника в скиатлоне. Можно сколько угодно говорить о непримиримом соперничестве между Норвегией и Россией, о том, что норвежцы хитры, коварны и готовы ради победы над русскими на всё, но точно такой же аксиомой является следующее: в северной стране, где с малых лет знают цену труду и преодолению, умеют ценить выдающиеся спортивные достижения, даже когда эти достижения чужие.

Почему Клебо, имеющий прочную репутацию чистого спринтера, вдруг заявился на марафон? Возможно, как раз потому, что слова, произнесённые в Лиллехаммере Дэли, актуальны в лыжах до сих пор. Понятно же, что Йоханнес совершенно не собирался «просто участвовать» — он идеально разложил всю дистанцию под собственный сценарий, венцом которого, как и накануне в эстафете, должен был стать неудержимый финишный спурт. А мы, возможно, запомнили бы оберстдорфский чемпионат именно этой гонкой. Красивейшей по своему замыслу охотой за высшим титулом с совершенно равными шансами двух великих спортсменов.

Не случись дикого и нелепого в своей драматургии инцидента между Клебо и Большуновым на финише, легендой в случае победы стал бы любой из них. Оба они, как никто другой, заслуживали этой победы, но в итоге оба её лишились.

Насколько это справедливо? Боюсь, ответ, который устраивал бы всех, не появится никогда. Формально Клебо был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения финишного отрезка, но это точно не было продуманной тактикой: в гонке, на финише которой взрослые мужики не могут сдержать слёз, способность думать и контролировать эмоции уходит даже не на второй, на двадцать пятый план. Остаётся лишь страстное желание победить. И вряд ли стоит клеймить 24-летнего норвежца за то, что он столь отчаянно рванул к финишу. В конце концов, не нами и не вчера придумано: когда битва идёт на острие спортивной вершины, там крайне редко находится место для фейр-плей. Примеров было достаточно даже в этом сезоне. С участием Большунова в том числе.

Жест, которым Клебо постарался утешить Александра после финиша, коснувшись его плеча, был красноречивым: норвежец словно извинялся за свою победу и всем своим видом показывал, что точно не желал подобного сценария. Атлетам столь грандиозного масштаба вряд ли нужны подачки и пересуды за спиной. Другой вопрос, сумел бы Клебо победить, выбрав другую финишную траекторию? Я не знаю. Возможно, да. В этой марафонской гонке на Йоханнеса в определённом смысле работала вся команда, обеспечивая своему лидеру тыл, тогда как Большунов бился на протяжении всей дистанции в одиночку и вряд ли не понимал, что никакой поддержки ему не будет.

Просто сейчас всё это уже неважно. Формально Россия осталась в выигрыше: протест на действия Клебо был удовлетворён, в то время как норвежскую апелляцию жюри отклонило. Просто в голове застряло совсем другое: если бы последние сантиметры дистанции завершились фотофинишем и двумя золотыми наградами, это было бы куда справедливее, чем сломанная палка Большунова, дисквалификация Клебо и победа Эмиля Иверсена, вся доблесть которого заключалась в том, что он просто оказался в нужное время в нужном месте.