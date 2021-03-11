Призёр Олимпиады — о просьбе Клебо отозвать апелляцию: снимаю шляпу перед Йоханнесом

Призёр Олимпийских игр Харри Кирвесниеми отреагировал на просьбу норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Снимаю шляпу перед Йоханнесом Клебо. В последующем решении не было бы победителя. Многие считали бы, что ситуация так и осталась неразрешённой. Норвежцы пытались представить дополнительную информацию, но они знали, что их аргументы слабые», — приводит слова Кирвесниеми Ilta Sanomat.

По мнению финна, российский лыжник Александр Большунов обошёл бы Клебо на финише марафона, если бы не сломал палку.

«Александр Большунов читал Йоханнеса Клебо как открытую книгу. Они уже прошли 50 км, и Йоханнес вряд ли был бы настолько силён, как обычно. Да и Александр обычно силён в финальной схватке», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.