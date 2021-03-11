Чешский журналист: Клебо — герой, а Большунов вынужден выслушивать резкие слова о допинге

Чешский журналист Мартин Гашек высказался о соперничестве россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«В социальных сетях, конечно, Йоханнес Клебо — спортивный герой с современной моделью поведения, который благодаря своему образу жизни получает болельщиков. А Александр Большунов — русский парень, который после скандала вокруг государственной допинговой системы на Олимпийских играх в Сочи вынужден выслушивать резкие замечания», — написал журналист в статье на iSport.cz.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.