Тихонов оценил решение Клебо отозвать апелляцию на свою дисквалификацию

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на решение дисквалифицировать его за действия во время борьбы с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«За всю мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, что это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В иных случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай — исключительный. Я считаю, что они всегда должны поступать по совести. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение. Они всегда сами всех обвиняют», — цитирует ТАСС слова Тихонова.

7 марта на финише марафона на 50 км Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежец был дисквалифицирован и лишён победы. Россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.

Ранее сообщалось, что Тихонов раскритиковал тренеров сборной России по биатлону и руководство СБР.