Тихонов оценил решение Клебо отозвать апелляцию на свою дисквалификацию

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на решение дисквалифицировать его за действия во время борьбы с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тихонов оценил решение Клебо отозвать апелляцию на свою дисквалификацию
  • Reuters

«За всю мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, что это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В иных случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай — исключительный. Я считаю, что они всегда должны поступать по совести. У меня к норвежцам в этом плане самое негативное отношение. Они всегда сами всех обвиняют», — цитирует ТАСС слова Тихонова.

7 марта на финише марафона на 50 км Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежец был дисквалифицирован и лишён победы. Россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.

Ранее сообщалось, что Тихонов раскритиковал тренеров сборной России по биатлону и руководство СБР.

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