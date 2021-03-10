Тихонов раскритиковал тренеров сборной России по биатлону и руководство СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает некомпетентным действующий тренерский штаб сборной России по биатлону, а также руководство Союза биатлонистов России.
Тихонов раскритиковал тренеров сборной России по биатлону и руководство СБР
  • © Официальный сайт Александра Тихонова

«Я скажу так: это не просто ноль, а минус. Абсолютно не соответствует уровню национальной сборной страны. Все до одного тренеры, а руководство тем более. Оно ещё хлеще. Посмотрите, что в регионах творится — оснастка, оружие, изготовка. Это ужас, 58-й год. Наш биатлон валится. До 2027 года у нас нет ни одного международного старта. Это значит, что интерес к биатлону пропадает. А мы спокойно на это смотрим, не дискутируют ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России», — цитирует РИА Новости Тихонова.

Сборная России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке завоевала лишь одну медаль в мужской эстафете. Команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

Ранее Тихонов отреагировал на решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии.

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