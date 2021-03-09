Тихонов отреагировал на решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Виктора Лукашенко.

МОК принял решение не признавать Виктора Лукашенко новым главой Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

«Мне не кажется назначение Лукашенко нелогичным. В России постоянно говорят, что допинговые истории — политический заказ. Более 2 тыс. допинговых историй, а мы орём, что это заказ», — цитирует Тихонова Sport24.

Он отметил, что в Белоруссии нет никаких политических заказов, а назначение на пост главы НОК является внутренним делом страны. По его мнению, МОК не должен лезть не в свои дела, так как спорт находится вне политики.

«Это вина чисто американцев. Потому что МОК руководит Америка по одной простой причине: они являются её генеральными спонсорами. Кто платит — тот и заказывает музыку. Слушают все, но американскую мелодию», — добавил Тихонов.

Виктор Лукашенко является сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко отреагировал на запрет посещать мероприятия под эгидой МОК.