Право на эмоции: почему Большунов заслуживает сочувствия вместо критики

Александр Большунов завоевал четыре медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе и первым в истории завершил все гонки не ниже четвёртого места. Однако он так и не смог обзавестись статусом лучшего лыжника на планете, к которому уже несколько лет стремится. Россиянин подвергался критике за своё поведение вне трассы чаще, чем оказывался на пьедестале почёта, хотя по праву стал одним из героев прошедших соревнований. RT объясняет, почему главная звезда национальной сборной вправе выражать свои эмоции и не должен отвечать за них.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стал для Александра Большунова крайне непростым испытанием. Хотя он и одержал эффектную победу в скиатлоне, выиграл четыре медали и не опускался ниже четвёртого места ни в одной из гонок, вряд ли россиянин доволен итогами соревнований. Большунов ехал в Оберстдорф за большим и уж точно не собирался становиться героем различных скандалов, которые сопровождали его на протяжении всего турнира.

В этом сезоне он постоянно становился объектом критики. По ходу чемпионата мира ему продолжали припоминать разборку с Йони Мяки, назначили испытательный срок и оштрафовали за тот инцидент, ругали за «неуважение» к Глебу Ретивых и отказ от общения со СМИ. Апофеозом стал марафон, после которого обсуждалось не то, как Большунов пробежал первые 49 км дистанции, а наденет ли он серебряную медаль.

При этом Александр так и не заработал звания великого лыжника, хотя в свои скромные для этого 24 года уже достаточно давно на него претендует. Ещё в 2018 году он оглушительно заявил о себе и превратился в новую надежду российского спорта, но так и не пошёл ни по одному из двух возможных путей — не погас, как это делают многие в молодом возрасте, и не воспламенился, затмив своим светом всю лыжегоночную братию. Большунова можно сравнить с первой ракеткой мира в теннисе, у которой ещё нет побед на турнирах Большого шлема — с одной стороны, с ним связаны огромнейшие ожидания, но с другой, они так и не оправдываются в виде титулов и громких побед.

Большунову каждый год приходится гнаться за признанием и доказывать, что он лучший лыжник мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане не получилось, три серебра и бронза — это успех для вчерашнего юниора, перехватившего знамя лидера сборной у отстранённого Сергея Устюгова. Но в то же время у Клебо было три победы, притом что он всего на два месяца старше.

Следующий чемпионат мира — и снова череда серебряных медалей, чьё количество не переходит в качество. Сезон-2019/20 ознаменовался первой в истории российских лыж победой в Кубке мира, но и к ней могли оказаться вопросы — последние этапы были отменены из-за коронавируса, а там был целый спринтерский мини-тур, который был будто специально создан для Клебо, чтобы он мог сократить почти 500-очковое отставание. О нынешнем сезоне и говорить не приходится — Большунов здорово выступал и заслужил «Большой хрустальный глобус», но любой его критик будет припоминать отсутствие норвежцев на многих этапах.

Чемпионат мира в Оберстдорфе был для Большунова ещё одной возможностью показать, что теперь-то он дорос до того, что эти соревнования назовут его именем и будут ассоциировать только с его фамилией. Но прыгнуть выше головы не удалось. Александр выступил очень достойно — его стоит уважать банально за то, что он принял участие во всех гонках и не ударил в грязь лицом ни в одной, не то что за четыре медали, из которых одна золотая. Но если и будут минувшее первенство планеты вспоминать из-за Большунова, то скорее из-за тех же скандалов и неоднозначного финиша марафона.

Некоторые болельщики могут сказать, что Большунов сам не умеет проигрывать и поэтому провоцирует лёгкий негатив вокруг себя, который не превращается в сильный только из-за медалей — условному российскому биатлонисту, который за две недели создал вокруг себя столько инфоповодов, спуску бы никто не дал. Но великий спортсмен, которым Большунов хочет стать, и не должен уметь проигрывать — он вообще не должен проигрывать. Только «напроигрывал» он уже так много, что его берёт вполне объяснимая обида на всё вокруг.

Да, Большунов на этом чемпионате мира лишь заслужил статус самого неудачливого лыжника, чья страница в Википедии только прибавила серебряного цвета в колонке с перечисленными медалями. На Олимпийских играх и чемпионатах мира россиянин получил уже девять серебряных медалей — по их общему количеству он сравнялся с норвежцем Бьорном Дэли, но он-то восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный победитель ЧМ. И если вспомнить, как именно Большунов получил последнюю из своих серебряных наград, то уж точно можно не сомневаться в искренности его слов, что лучше бы победа в марафоне осталась за Клебо — рекордсмену по вторым местам вряд ли хочется на него подниматься лишний раз.

А как статистика Большунова контрастирует с результатами Клебо — что ни медаль, то обязательно золотая, и только одна бронза 2017 года, когда норвежец лишь делал первые шаги к своему величию, выбивается из общего ряда. Может создаться впечатление, что норвежец каждый свой старт завершал победой, и это утверждение недалеко от истины. Он так избирательно подходит к выбору забегов, что в его активе лишь семь гонок на Олимпийских играх и чемпионатах мира, где он остался без золота, против девяти, в которых он финишировал первым. Если продолжать теннисные аналогии, то норвежец — это многократный чемпион турниров Большого шлема, которому всё равно, какое место он занимает в рейтинге.

А если бы не известный инцидент в оберстдорфском марафоне, то отношение побед к непобедам было бы более внушительным. При этом Клебо едва не выиграл 50-километровку, а в них он вообще никогда на крупных соревнованиях не участвовал. Большунов же выходил на старт гораздо чаще, а итог — девять серебряных медалей на одну победу, пускай и невероятно красивую.

Большунов вправе испытывать обиду ещё и потому, что не чувствует никакой поддержки. Свой единственный титул чемпиона мира он добыл не благодаря, а вопреки, сражаясь сразу с пятью норвежцами. Медали Большунова отвлекли внимание от того, насколько велика пропасть между ним и другими лыжниками сборной России. Ведь никто из них по итогу не претендовал на личные медали, а в командных гонках лишь тянули своего лидера вниз.

Два года назад на пьедестал почёта по крайней мере поднимался Глеб Ретивых, на Олимпиаде в Пхёнчхане, кроме Большунова, личные награды выиграли Денис Спицов и Андрей Ларьков. В 2017 году на чемпионате мира солировал Сергей Устюгов, но в командном спринте ему помог выиграть золото Никита Крюков. Кто и чем помогал Большунову в Оберстдорфе — тот вопрос, от поиска ответов на который можно пустить не одну слезу.

О том, какую помощь получает Клебо, выигравший две трети своих чемпионских титулов в эстафетах и командных спринтах, лучше при этом не вспоминать. Он освобождён от необходимости тянуть за собой всю сборную и закрывать в ней все дыры. Большунов об этом может только мечтать.