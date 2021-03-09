Менеджер сборной Норвегии подтвердил подачу апелляции на дисквалификацию Клебо

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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Норвегии Эспен Бьервиг подтвердил факт подачи апелляции в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Менеджер сборной Норвегии подтвердил подачу апелляции на дисквалификацию Клебо
  • © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Считаем правильным обжаловать дисквалификацию, так как не согласны с решением жюри. Мы полагаем, что это был обычный гоночный инцидент», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее Бородавко заявил, что руководству FIS можно уходить, если Большунова лишат серебра в марафоне.

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