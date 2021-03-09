Менеджер сборной Норвегии подтвердил подачу апелляции на дисквалификацию Клебо
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«Считаем правильным обжаловать дисквалификацию, так как не согласны с решением жюри. Мы полагаем, что это был обычный гоночный инцидент», — приводит слова Бьервига Dagbladet.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.
Ранее Бородавко заявил, что руководству FIS можно уходить, если Большунова лишат серебра в марафоне.