Менеджер сборной Норвегии подтвердил подачу апелляции на дисквалификацию Клебо

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Норвегии Эспен Бьервиг подтвердил факт подачи апелляции в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Считаем правильным обжаловать дисквалификацию, так как не согласны с решением жюри. Мы полагаем, что это был обычный гоночный инцидент», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее Бородавко заявил, что руководству FIS можно уходить, если Большунова лишат серебра в марафоне.