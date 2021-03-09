Бородавко: руководству FIS можно уходить, если Большунова лишат серебра в марафоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об апелляции команды Норвегии на результаты марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Есть ли боязнь, что у Саши могут забрать серебро? Я надеюсь, что нет. Правила и логика-то есть. Руководству FIS можно будет просто вставать и уходить, если это произойдёт», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Йоханнесом Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что FIS ещё не получила апелляцию сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо.