FIS ещё не получила апелляцию сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал ситуацию с подачей сборной Норвегии апелляции на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я не совсем информирован по ситуации, поскольку апелляция присылается FIS напрямую, а не мне лично. По последней информации, которой я обладаю, апелляция ещё не была подана», — приводит слова Миньере «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал некоторые детали процедуры рассмотрения апелляции».

«В случае подачи апелляции её будет рассматривать комиссия, состоящая из председателя комитета FIS по правилам и контролю и двух других членов. С того момента, как пришла апелляция, у них есть 72 часа для принятия решения», — добавил функционер.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее сообщалось, что в FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо.