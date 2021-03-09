FIS ещё не получила апелляцию сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо
- Reuters
«Я не совсем информирован по ситуации, поскольку апелляция присылается FIS напрямую, а не мне лично. По последней информации, которой я обладаю, апелляция ещё не была подана», — приводит слова Миньере «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал некоторые детали процедуры рассмотрения апелляции».
«В случае подачи апелляции её будет рассматривать комиссия, состоящая из председателя комитета FIS по правилам и контролю и двух других членов. С того момента, как пришла апелляция, у них есть 72 часа для принятия решения», — добавил функционер.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.
Ранее сообщалось, что в FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо.