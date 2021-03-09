Бородавко подозревает, что прогресс Клебо связан с терапевтическими исключениями

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу прогресса норвежца Йоханнеса Клебо в нынешнем сезоне.
Бородавко подозревает, что прогресс Клебо связан с терапевтическими исключениями
  • Reuters

«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в 100%-ном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он также отметил, что норвежцы оказывают слишком большое влияние на Международную федерацию лыжного спорта, о чём также свидетельствует инцидент с отказом Норвегии от участия в этапах Кубка мира из-за коронавируса.

Клебо на минувшем чемпионате мира завоевал три золотые медали: в личном спринте, командном спринте и эстафете.

Ранее Бородавко высказался о желании Эмиля Иверсена отдать золотую медаль марафона Клебо.

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