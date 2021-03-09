Бородавко высказался о желании Иверсена отдать золотую медаль марафона Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежца Эмиля Иверсена о том, что он готов отдать свою золотую медаль за победу в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе своему соотечественнику Йоханнесу Клебо.

«Это спорт, и Иверсен волен поступать со своей медалью так, как он считает нужным. Оправдывать это решение или принимать его я не хочу, так как отношусь к этому абсолютно ровно. Если бы такая ситуация была с Большуновым, то тут другой разговор. Во-первых, никто не собирается вручать медаль Александру. Во-вторых, Большунов всегда выходил и честно боролся, поэтому каких-то подачек он ждать не собирается», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее тренер сборной России отреагировал на слухи об особых условиях для Большунова.