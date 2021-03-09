Тренер сборной России отреагировал на слухи об особых условиях для Большунова
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«Я думаю, это меньше всего всех должно интересовать. Пусть думают и говорят всё, что хотят. Даже если бы это было так, это что, запрещено, что ли?» — цитирует Бородавко РИА Новости.
Большунов завоевал четыре награды на чемпионате мира в Оберстдорфе: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, а также бронзу в командном спринте.
Ранее немецкое издание сообщило об особых условиях Большунова по сравнению с другими лыжниками.