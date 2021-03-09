Тренер сборной России отреагировал на слухи об особых условиях для Большунова

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал публикации немецких СМИ, согласно которым у лидера национальной команды Александра Большунова особые условия для подготовки к соревнованиям.
Тренер сборной России отреагировал на слухи об особых условиях для Большунова
  • globallookpress.com

«Я думаю, это меньше всего всех должно интересовать. Пусть думают и говорят всё, что хотят. Даже если бы это было так, это что, запрещено, что ли?» — цитирует Бородавко РИА Новости.

Большунов завоевал четыре награды на чемпионате мира в Оберстдорфе: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, а также бронзу в командном спринте. 

Ранее немецкое издание сообщило об особых условиях Большунова по сравнению с другими лыжниками.

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