Тренер сборной России отреагировал на слухи об особых условиях для Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал публикации немецких СМИ, согласно которым у лидера национальной команды Александра Большунова особые условия для подготовки к соревнованиям.

«Я думаю, это меньше всего всех должно интересовать. Пусть думают и говорят всё, что хотят. Даже если бы это было так, это что, запрещено, что ли?» — цитирует Бородавко РИА Новости.

Большунов завоевал четыре награды на чемпионате мира в Оберстдорфе: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее немецкое издание сообщило об особых условиях Большунова по сравнению с другими лыжниками.