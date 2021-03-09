Немецкое издание сообщило об особых условиях Большунова по сравнению с другими лыжниками
- Reuters
«Русские спонсоры выполняют все его пожелания. Благодаря их помощи он избегает любых рисков заболеть коронавирусом. На этап Кубка мира в Дрездене он летел на частном самолёте. На чемпионат мира в Оберстдорф его доставили на вертолёте», — говорится в статье издания.
Большунов завоевал четыре награды на чемпионате мира в Оберстдорфе: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, а также бронзу в командном спринте.
Ранее норвежские СМИ назвали сумму призовых Большунова за выступление на ЧМ.