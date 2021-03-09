Норвежские СМИ назвали сумму призовых Большунова за выступление на ЧМ

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Стала известна сумма призовых российского лыжника Александра Большунова по итогам выступления на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.
Норвежские СМИ назвали сумму призовых Большунова за выступление на ЧМ
  • © Федерация Лыжных Гонок России

Как сообщает Dagbladet, россиянин и норвежская лыжница Терезе Йохауг заработали больше всех на минувшем мировом первенстве.

Йохауг выиграла на ЧМ четыре золотые медали, что принесло ей примерно 513 536 норвежских крон (около 4,4 млн рублей).

Большунов завоевал четыре награды: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, а также бронзу в командном спринте. Благодаря этому российский спортсмен заработал 350 224 кроны (около 3 млн рублей).

При этом отмечается, что, помимо призовых, лыжники получат выплаты от спонсоров, основанные на их результатах.

Ранее был оглашён состав сборной России по лыжным гонкам на заключительный этап КМ.

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