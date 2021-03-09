Оглашён состав сборной России по лыжным гонкам на заключительный этап КМ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто включён в состав национальной команды на финальный этап Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Оглашён состав сборной России по лыжным гонкам на заключительный этап КМ
  • РИА Новости

По его словам, этап пропустят сломавший руку Денис Спицов и Яна Кирпиченко, у которой поднялась температура.

«Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находятся восемь человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет ещё Ларьков: все эти люди примут участие на соревнованиях. У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Финальный этап КМ пройдёт с 13 по 14 марта.

Ранее Александр Тихонов подверг критике ФЛГР за использование Большунова на ЧМ.

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