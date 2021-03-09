Тихонов подверг критике ФЛГР за использование Большунова на ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) неправильно использовала лидера национальной команды Александра Большунова на минувшем чемпионате мира в Оберстдорфе.

«В Федерации лыжных гонок России сели на одного Большунова. Я высказываю своё мнение. Я бы его убрал с обеих эстафет, с двойной и четверной, и он бы у меня на свежести участвовал в гонках на 30, 15 и 50 км. Это были бы три золотые медали. В этом плане тренерский коллектив поступил немудро. Пахать всю программу чемпионата мира одному — это безграмотный подход. Пусть они на меня не обижаются», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Большунов на чемпионате мира завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Тихонов заявил, что не согласен с присуждением золота Иверсену в лыжном марафоне на ЧМ.