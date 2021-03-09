Тихонов подверг критике ФЛГР за использование Большунова на ЧМ

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) неправильно использовала лидера национальной команды Александра Большунова на минувшем чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тихонов подверг критике ФЛГР за использование Большунова на ЧМ
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«В Федерации лыжных гонок России сели на одного Большунова. Я высказываю своё мнение. Я бы его убрал с обеих эстафет, с двойной и четверной, и он бы у меня на свежести участвовал в гонках на 30, 15 и 50 км. Это были бы три золотые медали. В этом плане тренерский коллектив поступил немудро. Пахать всю программу чемпионата мира одному — это безграмотный подход. Пусть они на меня не обижаются», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Большунов на чемпионате мира завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Тихонов заявил, что не согласен с присуждением золота Иверсену в лыжном марафоне на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить