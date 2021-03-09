Тихонов не согласен с присуждением золота Иверсену в лыжном марафоне на ЧМ
- РИА Новости
«То, что отдали золотую медаль Эмилю Иверсену, тоже неправильно. Если бы у Саши Большунова не была сломана палка, он бы шёл первым, а тот был бы в 20 метрах сзади. Шансов у него не было. А Йоханнесу Клебо, если в нём не потеряно мужское достоинство, стоило бы отказаться от награды в пользу Большунова. И заслужил бы тем самым большее уважение», — приводит слова Тихонова РИА Новости.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.
Ранее Тихонов признался, что ненавидит норвежцев.