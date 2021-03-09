Тихонов не согласен с присуждением золота Иверсену в лыжном марафоне на ЧМ

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об инциденте между российским лыжником Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тихонов не согласен с присуждением золота Иверсену в лыжном марафоне на ЧМ
  • РИА Новости

«То, что отдали золотую медаль Эмилю Иверсену, тоже неправильно. Если бы у Саши Большунова не была сломана палка, он бы шёл первым, а тот был бы в 20 метрах сзади. Шансов у него не было. А Йоханнесу Клебо, если в нём не потеряно мужское достоинство, стоило бы отказаться от награды в пользу Большунова. И заслужил бы тем самым большее уважение», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Тихонов признался, что ненавидит норвежцев.

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