Олимпийский чемпион Тихонов признался, что ненавидит норвежцев

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своей ненависти к норвежским спортсменам.
Олимпийский чемпион Тихонов признался, что ненавидит норвежцев
  • РИА Новости

Он похвалил норвежцев за то, что они постоянно бьются за свою страну на любых соревнованиях, но подчеркнул, что считает их непорядочными людьми.

«Я в биатлоне от них нахлебался. Обратите внимание, как раньше финишировал Бьорндален и сегодня как финишируют их лыжники и лыжницы: висят слюни по 10 см. Ну хоть бы смахивали! Позорище. И они всему миру пытаются доказать, кого-то обвинить, но только не себя», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Он также признался, что очень рад наказанию первого президента Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга, и отметил, что стоит проверить кредитную карту функционера, которой он пользовался за время своего пребывания в должности.

«Я их ненавижу, они спустя 41 год говорят, что Тихонов выступал на допинге. Язык бы у вас отсох! Я с ними расправлялся на трассе, как хотел», — заявил Тихонов.

Кроме того, бывший биатлонист обратил внимание на непорядочное поведение норвежских лыжников в марафоне на 50 км на чемпионате мира.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала доминирование сборной Норвегии в лыжных видах спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить