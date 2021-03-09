Олимпийский чемпион Тихонов признался, что ненавидит норвежцев

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своей ненависти к норвежским спортсменам.

Он похвалил норвежцев за то, что они постоянно бьются за свою страну на любых соревнованиях, но подчеркнул, что считает их непорядочными людьми.

«Я в биатлоне от них нахлебался. Обратите внимание, как раньше финишировал Бьорндален и сегодня как финишируют их лыжники и лыжницы: висят слюни по 10 см. Ну хоть бы смахивали! Позорище. И они всему миру пытаются доказать, кого-то обвинить, но только не себя», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Он также признался, что очень рад наказанию первого президента Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга, и отметил, что стоит проверить кредитную карту функционера, которой он пользовался за время своего пребывания в должности.

«Я их ненавижу, они спустя 41 год говорят, что Тихонов выступал на допинге. Язык бы у вас отсох! Я с ними расправлялся на трассе, как хотел», — заявил Тихонов.

Кроме того, бывший биатлонист обратил внимание на непорядочное поведение норвежских лыжников в марафоне на 50 км на чемпионате мира.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала доминирование сборной Норвегии в лыжных видах спорта.