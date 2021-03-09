Вяльбе прокомментировала доминирование сборной Норвегии в лыжных видах спорта

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о том, почему норвежцы доминируют в лыжных видах спорта.
Вяльбе прокомментировала доминирование сборной Норвегии в лыжных видах спорта
  • РИА Новости

«Никто в мире не сможет на этот вопрос ответить. Я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Большунов, тот же Червоткин. Есть какие-то другие силы, которые им помогают», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Президент ФЛГР отмечает, что она категорически против допинга.

«Все понимают, что Терезе Йохауг не может последние три года выигрывать почти все дистанционные гонки. Она только в двух гонках не победила. И выигрывать три минуты у второго места — ну, согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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