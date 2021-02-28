Упущенный шанс: Большунов и Ретивых выиграли бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Россияне до последнего претендовали на победу, но пропустили вперёд сборные Норвегии и Финляндии. Юлия Ступак и Наталья Непряева тоже растеряли преимущество на финише и во второй раз подряд стали четвёртыми на первенстве планеты.

Вопросы к Большунову и погоде

Александр Большунов после своей победы в скиатлоне на чемпионате мира парадоксальным образом чуть не лишил себя шанса на медаль в следующем виде программы — командном спринте свободным стилем. Он потратил немало сил, чтобы выиграть 30-километровый забег, и тренерский штаб поначалу полагал, что ему будет лучше потратить воскресенье на восстановление, а на старт должны будут выйти Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

Но вскоре после мужского скиатлона глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в команде планируется замена. Устюгов отказался от участия, сославшись на боль в ноге, которая беспокоит его уже целую неделю после падения на тренировке. Пришлось рассматривать вариант, при котором партнёром Ретивых стал бы молодой Александр Терентьев, но всё-таки выбор был сделан в пользу новоявленного чемпиона мира. Этот состав уже выигрывал серебро два года назад, но в этот раз лыжников решили поменять местами — финишировать должен был чистый спринтер Ретивых.

У женщин состав на командный спринт никаких сомнений не вызывал. Юлия Ступак и Наталья Непряева бежали вместе на прошлом чемпионате мира и Олимпиаде в Пхёнчхане, и пока никто не убедил тренеров, что кому-то из них нужна замена. Только в их дуэте тоже не обошлось без перестановки, и заканчивать гонку должна была Непряева вместо Ступак.

В день соревнований стало известно, что привычный формат состязаний изменился. Организаторы опасались, что из-за тёплой погоды отбор в финал будет проходить в неравных условиях, так как трасса будет становиться хуже с каждой гонкой. Поэтому они разрешили напрямую проходить в решающий забег четырём дуэтам вместо двух, а по времени набирать только два.

Для российских лыжников это не стало какой-либо значимой проблемой. Сначала Ступак и Непряева уступили только шведкам Майе Дальквист и Йонне Сундлинг во втором полуфинале, который вопреки прогнозам даже оказался быстрее первого. Спустя несколько минут уже Большунов и Ретивых стали вторыми в своём забеге, пропустив вперёд мощный дуэт норвежцев Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо. Даже при прежнем формате россияне уверенно прошли бы в финал.

Подвиг Ступак и разочарование Непряевой

Решающий забег у женщин начался с падения финки Кристы Пярмякоски, которое напомнило и Ступак, и другим фавориткам, как важно бежать на первых позициях, особенно на такой разбитой трассе, как в Оберстдорфе. На первых четырёх этапах россиянки поддерживали темп лидеров, и только в конце Непряева немного отпустила вперёд чемпионку в личном спринте Сундлинг.

Ступак смогла ликвидировать отставание от Дальквист и из последних сил бросилась создавать отрыв для своей команды. Вице-чемпионка в командном спринте 2017 года блестяще преодолела два пригорка и передала эстафету одновременно со шведкой. В тот момент другие команды уже проигрывали не меньше трёх секунд, и казалось, что Сундлинг и Непряева будут разыгрывать между собой золото и серебро.

Но последний подъём российской лыжнице не покорился. В тот момент, когда нужно было полностью включиться в работу, Непряева замедлилась и пропустила вперёд швейцарку Надин Фендрих, а сзади к ней приблизилась словенка Анамария Лампич. На финишной прямой россиянка уступила и ей тоже. Во второй раз подряд россиянки остановились в шаге от медали в командном спринте. Шведки же отпраздновали вторую победу подряд, а швейцарки выиграли первое в своей истории серебро в женских соревнованиях.

Вторая медаль Большунова за два дня

В мужском финале Большунов разбил вдребезги миф о том, что ему требовался отдых после скиатлона. Если на первом этапе он ещё сдерживался, то уже на втором у него не было ни капли жалости к себе. Большунов атаковал подъёмы так же стремительно, как и накануне во время финиша скиатлона. Ни Вальнес, ни другие лыжники поддерживать темп россиянина не могли, и по итогам первой половины дистанции он оторвался на две секунды от норвежца.

Ретивых экономил силы на финиш и на своём втором этапе бежал довольно спокойно. Некоторое время это позволяло ему сохранять отрыв от Клебо и опасного итальянца Федерико Пеллегрино, но к концу дистанции норвежец решил ускориться и догнал российского лыжника.

Большунов в ответ снова принялся рвать жилы, стараясь убежать от соперников. Следующая атака оказалась даже более успешной, чем предыдущая, — он выиграл уже четыре секунды у Вальнеса. Норвежец удержался на втором месте и привёз за собой финна Ристоматти Хаколу. Другие команды на медали больше не претендовали, и видеть финский дуэт в первой тройке было довольно неожиданно. Он пробился в медальный забег с последнего места и только благодаря тому, что Йони Мяки чудом удержался на ногах после столкновения на финише полуфинала.

Ретивых оставалось лишь удержать четырёхсекундный отрыв. Но Клебо явно почувствовал в себе уверенность, когда преодолевал пригорки на прошлом этапе, и сразу включился в борьбу. Его отставание стало стремительно сокращаться. Самым удивительным было даже не то, как он начал работать задолго до финишных разборок, а то, что Мяки всё это время продолжал сидеть у него за спиной.

Когда скандинавы поравнялись с Ретивых, Клебо продолжил бежать в стиле Большунова к своей пятой золотой медали, а финн остался рядом с россиянином, предложив разыграть серебро на финишной прямой. Как и в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти, Мяки взял верх над гораздо более опытным и титулованным российским лыжником, только теперь уже в чистой борьбе и без скандала. Большунов и Ретивых выиграли бронзовые медали, оставив открытым вопрос, как бы сложилась гонка, если бы финишёром всё-таки был обладатель Кубка мира.