«По драматизму ничего подобного не видел»: как победа Большунова на ЧМ по лыжным гонкам стала праздником для России

Александр Большунов изначально чувствовал, что может одержать победу в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом заявил сам спортсмен после финиша. По словам лыжника, на последних метрах дистанции он от радости едва сдерживал слёзы. В свою очередь, отец лыжника Александр Большунов — старший признался, что во время гонки «и плакал, и орал, и молился». Эмоционально отреагировала и президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая радовалась за подопечного больше, чем за себя в бытность спортсменкой. А призёр ОИ Александр Панжинский подчеркнул, что триумфатор «разбросал норвежцев, как детей».

«Во время каждого движения говорил, что должен стать чемпионом мира»

Победа Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе стала настоящим праздником для всех российских любителей спорта. 24-летний уроженец Брянской области, который дважды выиграл Кубок мира, впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата планеты.

«Реально понимал, что могу бежать и выигрывать. Даже когда вышел на разминку, осознавал: можно не разминаться, а сразу начинать гонку, делать свою работу. Бежал в последний подъём и во время каждого движения говорил, что сегодня я должен стать чемпионом мира. Когда выкатывался на финишный спуск, появились слёзы на глазах, так как понимал — это победа», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

По словам триумфатора, он чётко представлял, что может добиться успеха, только начав усиленно работать с первого круга, поскольку оппоненты оказались очень сильны.

«Оглядываться — тратить лишние силы. Если работать впереди, то только без оглядки. Если дёргаться, то конкретно, чтобы мало кто смог поддержать ускорение. На спусковой части соперники подъехали, но главное ускорение произошло на последнем круге, и оно сработало. Я сказал себе, что не должен никому отдать победу. На финише всё было под контролем. Я понимал, что вот оно — звание чемпиона мира», — добавил Большунов.

При этом двукратный обладатель Кубка мира признался: ещё неделю назад он не был уверен даже в том, что сумеет выступить в Оберстдорфе, из-за простудного заболевания. Но врачи успели поставить его на ноги уже к спринту, а в скиатлоне он стал чемпионом мира.

«Появлялись мысли, что ЧМ пролетит мимо меня. Я рад, что сделал правильные выводы и вовремя спустился с гор. На следующий день мне стало легче. Сейчас моё состояние говорит о том, что всё было сделано правильно. Телефон пока не брал в руки, не знаю, что там происходит, какие поздравления», — подытожил Большунов.

После финиша не скрывал эмоций и слёз не только сам спортсмен, но и его отец Александр Большунов — старший. Он признался, что во время гонки «и плакал, и орал, и молился».

«Эмоции уже позади, еле выдержал весь этот процесс. Надежда умирает последней, но было предчувствие, что сегодня он должен сделать это. Потому что если не сегодня, то когда? Было видно, что норвежцы помогли, они постоянно ускорялись и привели Сашу к золоту... Не знаю, что со мной происходило. Понимаете, у меня сын стал чемпионом мира — это необъяснимое чувство. Просто летаю от счастья», — приводит слова отца триумфатора ТАСС.

В свою очередь, тренер Большунова Юрий Бородавко назвал скиатлон на ЧМ «одной из лучших гонок» и предположил, что она войдёт в историю. По словам специалиста, его подопечный провёл её идеально с точки зрения тактики.

«Это было сложно пережить. Гонка получилась как качели — то в одну, то в другую сторону. Сильно боялся, что после тех рывков, которые Саша совершил на третьем круге, он закислится и сил на финиш не хватит. Но Саша разложил силы правильно. То, что он сделал на последнем подъёме, — просто фантастика... По остроте и драматизму я ничего подобного не видел», — отметил Бородавко.

Главной задачей Большунова на финише тренер назвал уход от Йоханнеса Клебо, который явно не верил, что у россиянина останутся силы на последние метры.

«Для всех нас, для всей России это большой праздник. Чемпионат мира только начинается, надеюсь, медали ещё будут. Цели есть, к ним нужно идти. Саша — трудолюбивый спортсмен, он выходит на старт побеждать. Впереди новые гонки, нельзя расслабляться. Полный контроль и сконцентрированность», — добавил специалист.

Поздравил соперника с победой и сам Клебо, который накануне выиграл спринт, а в скиатлоне занял четвёртое место.

«Вроде бы лучшая гонка, но я не удовлетворён. Хотелось большего. Большунов? Сегодня он был лучшим», — подчеркнул норвежец.

«Вся Норвегия пыталась сожрать Большунова, но подавилась»

Следили за выступлением Александра и в Государственной думе. В частности, депутат Дмитрий Свищёв, глава Федерации кёрлинга России, назвал лыжные гонки одним из самых популярных видов спорта в стране.

«Особенно это радостно в таких непростых условиях для российского спорта, когда мы находимся под санкциями. Большунов — молодчик! Красавчик! Это победа тренеров, спортсменов и болельщиков. Поздравляю всех нас», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

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А министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что золотую медаль ЧМ Александр заслужил по праву, поскольку ранее отечественный лыжник дважды брал трофей «Тур де Ски» и Кубок мира, но ни разу не выигрывал гонку на первенстве планеты.

«На финише он был просто великолепен, опередив в острейшей борьбе главных конкурентов — норвежцев. После обидного четвёртого места в спринте Саше было важно успешно выступить в следующей гонке, и он доказал всем, что является одним из сильнейших лыжников мира. Очень рад за Александра, его тренеров, Федерацию лыжных гонок России и, конечно, российских болельщиков. Всех поздравляю и желаю нашим спортсменам удачи и побед в следующих гонках ЧМ», — отметил министр.

Наконец, президент ФЛГР Елена Вяльбе, трёхкратная олимпийская чемпионка, призналась, что переживала за Большунова больше, чем за себя.

«Такие ощущения у меня были на ОИ-2006 в Турине и ОИ-2014 в Сочи. Когда ребята выигрывают, это гораздо круче, чем когда ты сам одерживаешь победу. Конечно, я плакала. Мы умеем плакать. Надеюсь, Саша от этого золота получил больше уверенности в себе и он будет бороться за новые медали», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

А комментировавший гонку в прямом эфире Дмитрий Губерниев назвал победу Большунова огромной радостью для всей России.

«...Мы видим, что вся Норвегия пыталась сожрать Большунова, но подавилась. В итоге Саша с ними расправился. Он, конечно, гениальный человек абсолютно. Это видно и по его поведению на трассе, и по уму гонщика. Хочу поздравить Юрия Бородавко. Всегда приятно, когда тренер взлетает в таком грандиозном ученике. Хочется пожать руку чемпионам», — цитирует журналиста «Чемпионат».

«Большунов провёл эту гонку как шахматную партию — по-гроссмейстерски»

Опрошенные RT эксперты также остались в восхищении от выступления Большунова. Так, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных признался, что немного переживал за него после неудачи в спринте, но лыжник показал, что находится в отличной форме.

«Саша выходил на старт с одной целью — стать чемпионом мира. Он эту задачу выполнил и взял золото. От всей души поздравляю его и всю страну. Классно было видеть такую бойню, испытал кучу положительных эмоций», — заявил Бессмертных.

Также призёр ОИ предположил, как победа россиянина скажется на норвежцах.

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«Большунов приехал выполнить свою задачу. Думаю, на этот раз он просто не обращал внимания на слова соперников. Когда незадолго до финиша они обошли Сашу, стало тревожно. Лицо у него реально изменилось. Но то, что Большунов выдал на последнем подъёме, — феноменально», — добавил Бессмертных.

В свою очередь, серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский похвалил тренерский штаб сборной России за грамотное решение — вовремя спустить лидера команды с гор после появления первых симптомов простуды.

«Чтобы болезнь не прогрессировала, необходимо спускать лыжника вниз. Данный ход оказался абсолютно верным, и мы увидели это в скиатлоне. Что касается спринта, то это всё же не коронная дистанция для Саши, хотя он может бороться и там. Изначально были опасения, что он будет не столь свеж. В итоге он проиграл в скорости сразу трём норвежцам», — отметил эксперт.

Однако в субботу Большунов, по мнению Панжинского, сразу же показал, что заряжен на победу и при этом готов держать темп на протяжении всей гонки.

«Понимал, что он выбрал абсолютно верную тактику. Можно идти сзади, но нельзя предсказать, как в таком случае поведут себя норвежцы. Саша даже превзошёл ожидания, когда невероятно сильно прошёл последний подъём. Своими «прыжками», мощью и скоростью он сотворил настоящее чудо. Он разбросал норвежцев, как детей. Они для него были словно красная тряпка для быка. Это лучшая гонка за долгое время. Поддержу Бородавко: такого зрелищного старта ещё не было. Первые пять минут после финиша просто не мог собраться. Позвонил папе, поздравил Елену Валерьевну Вяльбе, отправил сообщение Бородавко. Большунов — герой», — добавил серебряный призёр ОИ.

Также эксперт считает, что успех россиянина должен деморализовать норвежцев, которые привыкли к победам, но в скиатлоне остались без золота.

«После того, что с ними сделал Саша, норвежцы опустили головы. В дальнейшем им будет тяжелее. В очередной раз придётся искать методы борьбы с Большуновым. Но конкурировать с ним очень тяжело, потому что Саша готов выйти и пробежать и 30 км, и 50 км. Причём одержать победу не за счёт финишной скорости, а благодаря интенсивной работе на протяжении всей дистанции. Я преклоняюсь перед ним», — признался Панжинский.

Наконец, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин специально для RT разобрал гонку Большунова с точки зрения тактики.

«Не важно, в какой форме ты подошёл к чемпионату мира. Важно, насколько грамотно ты раскладываешь силы на дистанции, чтобы показать наивысший результат, а лучше — одержать победу. Большунов провёл эту гонку как шахматную партию — по-гроссмейстерски — и завоевал золото, обыграв всех своих соперников. Помимо титула чемпиона мира, он заслужил звание гроссмейстера. Можно иметь очень сильные руки и ноги и отличную форму, но если голова не работает, ты потерпишь поражение. У Саши совпали все компоненты», — подчеркнул Крянин.

При этом специалист призвал не обращать внимание на то, что триумфатору пришлось вести борьбу сразу с несколькими норвежцами. По словам тренера, все они в первую очередь думали о личном успехе, а не о том, как остановить конкурента из другой страны.

«Не важно, под каким флагом ты бежишь. Это лыжные гонки. Просто скандинавы подошли к ЧМ в отличной форме, и все они выходили на старт с мыслью о победе. Саша показал, что находится с ними на одном уровне. Здесь не играет роли, один ты бежишь или с кем-то в компании — тебе никто не поможет, если неправильно разложил силы. Хотя для болельщиков борьба Большунова с норвежцами получилась резонансной», — добавил Крянин.