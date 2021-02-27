Панжинский предположил, что победа Большунова на ЧМ заставит норвежцев опустить головы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский высказал мнение, что победа Александра Большунова в скиатлоне негативно отразится на моральном состоянии норвежских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберхофе.

«Думаю, успех Большунова деморализует норвежцев. Они ведь радуются только золоту. После того, что с ними сделал Саша, норвежцы опустили головы. В дальнейшем им будет тяжелее. В очередной раз придётся искать методы борьбы с Большуновым. Но конкурировать с ним очень тяжело, потому что Саша готов выйти и пробежать и 30 км, и 50 км. Причём одержать победу не за счёт финишной скорости, а благодаря интенсивной работе на всей дистанции. Я преклоняюсь перед ним», — заявил Панжинский RT.

Ранее он объяснил, какое решение тренеров помогло Большунову выиграть скиатлон на ЧМ.