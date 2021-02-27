Губерниев — о победе Большунова: вся Норвегия пыталась сожрать его, но подавилась

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о победе российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Это огромная радость для всей страны! Когда мы видим, что вся Норвегия пыталась сожрать Большунова, но подавилась. В итоге Саша с ними расправился. Он, конечно, гениальный человек, абсолютно. Это видно и по его поведению на трассе, и по уму гонщика», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что по ходу гонки было несколько ключевых моментов, решивших её исход.

«Казалось бы, что Холунд набегал, но Саша выдержал. Да и лыжи были прекрасно готовы у нас. Мы обращаем внимание и на погоду, повезло с ней, да и трасса задержалась. Переживали, хватит ли Саше после простуды сил справиться с норвежцами. Да ему не то что хватило справиться — это норвежцам не хватило. Это поражение норвежцы приняли по делу, тем интереснее будет сражение в командном спринте. Они будут хотеть реванша, а мы будем стараться удержать позиции», — добавил Губерниев.

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.

Ранее Большунов заявил, что часть призовых за победу на ЧМ пожертвует на благотворительность.