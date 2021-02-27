Лыжник Большунов заявил, что часть призовых за победу на ЧМ пожертвует на благотворительность

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что часть полученных за победу на чемпионате мира по лыжным видам спорта денег он пожертвует на благотворительность.

«До этого я уже жертвовал определённую сумму на благотворительность. После этой победы тоже это сделаю», — приводит слова Большунова ТАСС.

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.

Ранее отец Большунова прокомментировал победу сына в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.