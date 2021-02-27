Лыжник Большунов заявил, что часть призовых за победу на ЧМ пожертвует на благотворительность
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«До этого я уже жертвовал определённую сумму на благотворительность. После этой победы тоже это сделаю», — приводит слова Большунова ТАСС.
24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.
Ранее отец Большунова прокомментировал победу сына в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.