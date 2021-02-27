Отец Большунова прокомментировал победу сына в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спортам

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Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал победу сына в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Отец Большунова прокомментировал победу сына в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спортам
  • Reuters

«Эмоции уже позади, еле выдержал весь этот процесс. Надежда умирает последней, как говорится, но было такое ощущение, что сегодня он должен это сделать. Потому что если не сегодня, то когда. Сегодня было видно, что норвежцы помогли, они постоянно ускорялись и привели его к золоту. Я и плакал, и орал, и молился, просто места себе не находил. Не знаю, что со мной было. Понимаете, у меня сын — чемпион мира, это просто необъяснимое ощущение. Просто летаю от счастья», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.

Ранее Панжинский предположил, что победа Большунова на ЧМ заставит норвежцев опустить головы.

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