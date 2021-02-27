Тренер сборной ХМАО сравнил победу Большунова на ЧМ с успехом в шахматной партии

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Неважно, в какой форме ты подошёл к чемпионату мира. Важно, насколько грамотно ты раскладываешь силы на дистанции, чтобы показать наивысший результат, а лучше — одержать победу. Большунов провёл эту гонку как шахматную партию — по-гроссмейстерски — и завоевал золото, обыграв всех своих соперников. Помимо титула чемпиона мира, его теперь вполне можно называть гроссмейстером. Можно иметь очень сильные руки и ноги и отличную форму, но если голова не работает, то ты потерпишь поражение. У Саши совпали все компоненты», — заявил Крянин RT.

Ранее призёр ОИ Панжинский объяснил, какое решение тренеров помогло Большунову выиграть скиатлон на ЧМ.