Устюгов завершил выступление на ЧМ по лыжным видам спорта

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Российский лыжник Сергей Устюгов не примет участия в оставшихся гонках на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Устюгов завершил выступление на ЧМ по лыжным видам спорта
  • © РИА Новости / Федерико Модика

По словам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которые передаёт ТАСС, у Устюгова возникли проблемы со здоровьем.

«Он отказался бежать командный спринт. Он говорит, что у него проблема с ногой, он даже не мог сегодня тренироваться. 1 марта он летит домой», — пояснила Вяльбе.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Устюгов принял участие только в спринтерской гонке, по итогам которой занял пятое место. В скиатлоне 28-летний лыжник не выступал.

Ранее сообщалось, что Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.

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