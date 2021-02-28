Лыжница Ступак призналась, что она в бешенстве после командного спринта на ЧМ

Россиянка Юлия Ступак прокомментировала результат в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

«Пустота сейчас, бешенство. Нет слов. Знаю, что можно бороться, а по итогу получается четвёртое место. Это не то, на что рассчитывала. Не то, к чему я шла, к чему готовилась. Знаю, что спустя пару часов отойду и будет полегче, но я ещё не забыла четвёртое место в Зеефельде. Не думаю, что скоро отпустит. Выжимала максимум, самочувствие было тяжёлое. Всем спасибо за поддержку, знаю, что много народа в нас верило. Будем болеть за наших парней», — сказала Ступак в эфире канала «Матч ТВ».

Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место в командном спринте, проиграв лидерам 3,95 секунды.

Ранее сообщалось, что шведские лыжницы победили в командном спринте на ЧМ.