«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

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Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Лестер» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Лестере и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева вышли вперёд на шестой минуте благодаря голу Юри Тилеманса. Канониры до перерыва ответили мячом Давида Луиза и точным ударом с пенальти Александра Ляказетта. Во втором тайме Николя Пепе увеличил преимущество «Арсенала».

Таким образом, «Арсенал» набрал 37 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» с 49 очками находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 14-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Вест Хэм».

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