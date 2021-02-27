«Манчестер Сити» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» одержал 14-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Манчестере на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Рубена Диаша и Джона Стоуса, отличившихся на 30-й и 68-й минутах.

«Вест Хэм» ответил голом Майкла Антонио на 43-й минуте.

Для команды Хосепа Гвардиолы это 14-я подряд победа в АПЛ и 20-я — во всех турнирах. Для самого испанского специалиста эта победа стала 500-й в тренерской карьере.

«Манчестер Сити» с 62 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ и опережает ближайшего преследователя — «Лестер Сити» — на 13 очков. «Вест Хэм» с 45 очками — четвёртый.

Ранее появилась информация, что  Абрамович одобрил покупку Холанда в «Челси».

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