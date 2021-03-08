«Проиграли оба»: почему инцидент на финише марафона с Большуновым и дисквалификация Клебо расстроили весь лыжный мир

Александра Большунова нельзя считать победителем марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Об этом заявил олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков. По его словам, от столкновения Большунова и Йоханнеса Клебо проиграли все, но вручать две золотых медали было бы неправильно. Бывший канадский лыжник Девон Крёшо отметил, что жюри непросто далось решение о дисквалификации норвежца, а швед Маттиас Фредрикссон предположил, что у Клебо не было возможности избежать столкновения.

«Не думаю, что за такое надо наказывать»

Чемпионат мира по лыжным видам спорта оставил после себя горькое послевкусие из-за скандала, произошедшего на финише мужского марафона. Несмотря на то, что в Международной федерации лыжного спорта (FIS) действовали в рамках правил, дисквалифицировав Йоханнеса Клебо и отдав серебро Александру Большунову, большинство болельщиков и экспертов остались разочарованы таким исходом. По их мнению, оба спортсмена в равной степени заслужили чемпионский титул.

Так, чемпион мира 2011 года Девон Кёршо предположил, насколько непросто жюри далось это решение. Больше всего вопросов вызывало то, кто первым выходил на финишную прямую, а значит, имел преимущество при выборе траектории.

«Большунов очень классно подготовился к гонке. На последний подъём он шёл первым, понимая, что нельзя отпускать Клебо. Наверняка Александр на финише решил работать широко, чтобы не дать возможности сопернику широко встать в створе... Но что считать первым — носок лыжи и ботинок? Мне кажется, россиянин больше хотел помешать норвежцу, чем вырваться вперёд», — резюмировал Кёршо в подкасте FasterSkier.

Российские эксперты также отметили неоднозначность произошедшего. Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков подчеркнул, что в данной ситуации нельзя назвать чемпиона.

«Предложение Александра Легкова вручить две золотые медали? Я против двух золотых медалей, чемпион есть чемпион. Для этого есть 50 км, чтобы определить победителя. Две золотые — это ни вам, ни нам, тогда можно и три золотые дать. Но соглашусь, что из-за этой ситуации проиграли оба. Большунов расстроен, Клебо расстроен, доволен один Иверсен», — приводит слова Крюкова Metaratings.

В свою очередь, Александр Завьялов вспомнил ситуацию на чемпионате мира 1982 года, когда сборная СССР опередила норвежцев на сотую долю секунды. После длительного совещания судьи присудили победу обеим командам. Он подчеркнул, что в обоих случаях жюри придерживалось правил, поэтому не стоит упрекать его в предвзятости.

«А в ситуации с Большуновым случилась беда, сначала столкновение, потом палку сломали. Люди сейчас кричат, что Саше нужно было тоже вручить золотую медаль, а за что вручить, я не понимаю. Сейчас сотые вернули, кто оказался на финише первым, тот и чемпион. И как можно присудить победу лыжникам, показавшим на финише разное время?», — приводит слова Завьялова ТАСС.

При этом горячие споры вызвало не только распределение медалей, но и дисквалификация Клебо. Пятикратный олимпийский чемпион Томас Альсгорд назвал произошедшее скандалом, так как весомой причины для отстранения, по его мнению, не было. С ним остался солидарен и бывший шведский лыжник Маттиас Фредрикссон. Он отметил, что норвежец не мог действовать иначе на финишной прямой.

«На протяжении всего сезона хватало подобных моментов, но впервые выписана дисквалификация. Что мог сделать Клебо, куда ему деваться? Он ехал вместе с Большуновым, была борьба, оба пытались сохранить скорость. Не думаю, что за такое надо наказывать», — приводит слова Фредрикссона «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SVT.

После финиша на обоих лыжников обрушился шквал критики. В то же время оказалось немало сочувствующих. Болельщики призвали Большунова не расстраиваться, так как именно он, по их мнению, является настоящим победителем. Тёплые слова были адресованы и Клебо, в том числе со стороны россиян. Несмотря на противостояние двух стран на лыжне, они выразили уважение сопернику и поблагодарили его за борьбу.

«Гонка породила много разочарования и гнева»

Между тем, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что норвежцы подали апелляцию на дисквалификацию Клебо. А это значит, что судьба медалей марафона решена ещё не окончательно. Главный тренер скандинавской сборной Эрик Носсум заявил, что стык спровоцировал не его подопечный, а россиянин. По его словам, ради победы тот готов «создавать проблемы» остальным участникам гонки. А спортивный директор Эспен Бьервиг объяснил, почему команда решила оспорить решение жюри.

«Наша позиция такова: Клебо шёл по внутреннему радиусу на большей скорости, чем Большунов, и он никак не мешал русскому. Большунов начинает «срезать» по внутреннему радиусу, чтобы закрыть «дверцу» перед Йоханнесом. Как итог — стык. Мы считаем, что Клебо всё делал правильно, но у FIS пока иная точка зрения», — пояснил Бьервиг.

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Сам Александр не согласился с таким обвинением.

«У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по данной траектории, только так я мог набрать нужную скорость. Поэтому я пошёл именно так, желая выиграть», — цитирует Большунова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Dagbladet.

При этом комментатор Дмитрий Губерниев призвал активнее высказываться по данному вопросу коллег спортсмена, которые, в отличие от норвежцев, предпочли хранить молчание.

«К сожалению, российская позиция, прежде всего гонщиков-партнёров Большунова, осталась неизвестной. Хотя тренеры высказывались смело и охотно. Дорогие лыжники, уверен, и болельщикам, и Большунову было бы приятно услышать от вас слова поддержки в публичном поле», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Вне зависимости от решения FIS можно предположить, что у обоих спортсменов надолго останется неприятный осадок от чемпионата мира 2021 года. Большунов не смог сдержать слёз после финиша, а Клебо признался, что это был самый тяжёлый день в его карьере.

«Должен сказать честно: сегодняшняя гонка породила много разочарования и гнева. Я очень долго и с большим нетерпением её ждал, она была моей главной целью в этом сезоне. Чувствовал, что совершенно готов к гонке, и был нацелен на высокий результат. Я знал, что у меня есть шанс на победу», — написал Клебо в Instagram.

Стоит отметить, несмотря на все противоречия, россиянин выразил надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения.