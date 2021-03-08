Вяльбе подтвердила, что сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Клебо
- РИА Новости
По словам Вяльбе, которые передаёт «Спорт-Экспресс», сборная Норвегии воспользовалась своим правом подать апелляцию.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.
Ранее сообщалось, что в FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо.