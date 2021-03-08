Вяльбе подтвердила, что сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Клебо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что сборная Норвегии подала в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

По словам Вяльбе, которые передаёт «Спорт-Экспресс», сборная Норвегии воспользовалась своим правом подать апелляцию.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее сообщалось, что в FIS объяснили решение о дисквалификации Клебо.