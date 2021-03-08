Большунов отреагировал на слова норвежского тренера об умышленной провокации Клебо на контакт

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал высказывание тренера сборной Норвегии Эрика Мюр Носсума, раскритиковавшего его действия на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Большунов отреагировал на слова норвежского тренера об умышленной провокации Клебо на контакт
  • Reuters

«Я спровоцировал стык с Клебо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по данной траектории, только так я мог набрать нужную скорость. Поэтому я пошёл именно так, желая выиграть», — приводит слова Большунова Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне россиянин Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее Носсум заявил, что Большунов стремился помешать Клебо.

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