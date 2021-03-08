Большунов отреагировал на слова норвежского тренера об умышленной провокации Клебо на контакт

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал высказывание тренера сборной Норвегии Эрика Мюр Носсума, раскритиковавшего его действия на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я спровоцировал стык с Клебо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по данной траектории, только так я мог набрать нужную скорость. Поэтому я пошёл именно так, желая выиграть», — приводит слова Большунова Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне россиянин Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее Носсум заявил, что Большунов стремился помешать Клебо.