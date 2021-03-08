Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам: Большунов стремился помешать Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум высказался о дисквалификации Йоханнеса Клебо по итогам инцидента с Александром Большуновым в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Не согласен, что действия Йоханнеса оценили как помеху Большунову. Считаю, что эта ситуация была создана спортсменом, который не искал правильный путь к финишу, а был озабочен тем, как помешать Йоханнесу. Мне чрезвычайно жаль Йоханнеса», — приводит слова Носсума Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Эмиль Иверсен заявил, что не поддерживает дисквалификацию Клебо в марафоне на ЧМ.