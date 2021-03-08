Иверсен заявил, что не поддерживает дисквалификацию Клебо в марафоне на ЧМ

Короткая ссылка
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свою победу в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Это странный способ стать чемпионом мира, никаких сомнений. Я провёл отличную гонку, наконец взял медаль. Особенный день для меня, но я просто должен радоваться своему успеху. Мне очень жаль Йоханнеса, я не поддерживаю решение жюри. Я крепко обниму его, он как бы моральный победитель», — приводит слова Иверсена VG. 

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Симен Крюгер выразил мнение, что Большунову не могли присудить золото по итогам марафона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить