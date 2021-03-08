Иверсен заявил, что не поддерживает дисквалификацию Клебо в марафоне на ЧМ

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свою победу в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Это странный способ стать чемпионом мира, никаких сомнений. Я провёл отличную гонку, наконец взял медаль. Особенный день для меня, но я просто должен радоваться своему успеху. Мне очень жаль Йоханнеса, я не поддерживаю решение жюри. Я крепко обниму его, он как бы моральный победитель», — приводит слова Иверсена VG.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Симен Крюгер выразил мнение, что Большунову не могли присудить золото по итогам марафона.