Крюгер считает, что Большунову не могли присудить золото по итогам марафона

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Норвежский лыжник Симен Крюгер высказался о распределении медалей в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

 «Не совсем понимаю, что имел в виду Большунов, говоря, что его должны были поставить впереди Эмиля. Не понимаю, как это возможно. Он же никогда не бывает удовлетворён серебром. Мне ужасно жаль Йоханнеса, чрезвычайно досадная для него ситуация. Мы поддержим его, как только можем», — приводит слова Крюгера NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на инцидент между Большуновым и Клебо в марафоне на ЧМ.

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