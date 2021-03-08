Вяльбе отреагировала на инцидент между Большуновым и Клебо в марафоне на ЧМ

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась по поводу инцидента между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, наверное, он не сильно расстроился. Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдёт», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал больше всех медалей среди лыжников на ЧМ в Оберстдорфе.

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