Большунов завоевал больше всех медалей среди лыжников на ЧМ в Оберстдорфе

Россиянин Александр Большунов выиграл больше всех медалей среди лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Российский спортсмен за время соревнований завоевал четыре медали: по одной золотой и бронзовой награде, а также два серебра.

Вторым по этому показателю стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, на счету которого три золотые медали.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал получение бронзовой медали в марафоне.