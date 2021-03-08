Большунов завоевал больше всех медалей среди лыжников на ЧМ в Оберстдорфе

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Россиянин Александр Большунов выиграл больше всех медалей среди лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Российский спортсмен за время соревнований завоевал четыре медали: по одной золотой и бронзовой награде, а также два серебра.

Вторым по этому показателю стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, на счету которого три золотые медали.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал получение бронзовой медали в марафоне.

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