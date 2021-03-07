Норвежский лыжник Крюгер о бронзе в марафоне: не знаю, радоваться мне или плакать

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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал получение бронзовой медали в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Это очень необычная ситуация, что тут скажешь. С одной стороны, считаю, что Иверсен заслуживает уважения. С другой, чувствую себя не на своём месте и не знаю, радоваться мне или плакать», — приводит слова Крюгера NRK.

Крюгер финишировал четвёртым, но после завоевал бронзу из-за дисквалификации пришедшего первым своего соотечественника Йоханнеса Клебо по итоагм инцидента с россиянином Александром Большуновым. В итоге победу одержал ещё один норвежец Эмиль Иверсен, а Большунов получил серебро.

Ранее Большунов заявил, что Иверсен не должен был завоёвать золото в марафоне.

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