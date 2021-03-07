Большунов считает, что Иверсен не должен был завоевать золото в марафоне

Российский лыжник Александро Большунов выразил мнение, что норвежец Эмиль Иверсен не заслужил победу в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Могу только сказать, что сегодня победителем должен быть я или Клебо. Только не Иверсен. Это не лучший конец сегодняшнего дня», — сказал Большунова в эфире NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Йоханнесом Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.

Ранее Владимир Путин назвал Большунова главным героем лыжного марафона на ЧМ.