Харви: рад, что у FIS хватило мужества дисквалифицировать Клебо

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам канадец Алекс Харви высказал мнение о борьбе Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Думаю, если бы Клебо хотел прийти на финишную прямую первым, он бы, вероятно, смог это сделать. Просто Йоханнес решил идти за спиной у Большунова — это тактика, основанная на состоянии трассы. Он прошёл поворот в том же стиле, что и в спринте, выйдя очень широко, чтобы иметь наивысшую скорость. Но, как мне кажется, Большунов хорошо изучил соперника, посмотрел, как тот проходил этот участок в полуфинале и финале спринта. Александр сработал тактически идеально, закрыв эту калитку проходом по широкому радиусу. Он знал, что Клебо собирается пойти именно туда», — приводит слова Харви FasterSkier.

Он отметил, что Большунов шёл первым и у него было полное право для такого манёвра.

«В голове у Клебо был план подойти к финишной прямой вторым и там идеально сработать. Он был дисквалифицирован, но посмотрим, что случится дальше. Как бы то ни было, я рад, что FIS не посмотрела на имя и у них хватило мужества дисквалифицировать норвежца Клебо. Позитивное решение. Но посмотрим, к чему приведёт апелляция норвежцев», — добавил канадский лыжник.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее Вяльбе подтвердила, что сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Клебо.