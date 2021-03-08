«Сашу лишили золота и звания короля лыж»: в России поддержали Большунова после скандального финиша в марафоне на ЧМ

Присуждение серебряной медали и эмоциональная реакция после финиша марафона сделают Александра Большунова «более великим» в глазах всего мира. Об этом заявил комментатор Дмитрий Губерниев. В то же время он согласился с мнением, что россиянин должен был получить золото наравне с Эмилем Иверсеном. Тренер лыжника Юрий Бородавко признался, что это был худший день в его практике, а чемпион мира Василий Рочев подчеркнул, что дисквалификация норвежца Йоханнеса Клебо станет важным прецедентом в истории спорта.

«Сегодня победителем должен был быть либо я, либо Клебо»

Мужской лыжный масс-старт на 50 м в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе завершился громким скандалом, который, несомненно, войдёт в историю спорта. На финишной прямой шедший первым Александр Большунов соприкоснулся локтем с Йоханнесом Клебо, который пытался обойти россиянина, в результате чего отечественный спортсмен сломал палку и не только уступил лидирующую позицию, но и пропустил вперёд Эмиля Иверсена. После длительного разбирательства и рассмотрения протестов обеих сторон шестикратный чемпион мира был дисквалифицирован, его коллега по сборной стал победителем, а россиянин — серебряным призёром.

Несмотря на вердикт жюри Международной федерации лыжного спорта (FIS) в пользу России, сам Большунов остался недоволен итогом марафона. Изначально он крайне эмоционально отреагировал на произошедшее, после финиша не смог сдержать слёз и вовсе не хотел идти на церемонию награждения. После дисквалификации соперника всё же поменял решение, хотя на пьедестале и не стал надевать серебряную медаль.

😥 Эмоции Большунова после финиша. Справедливая развязка ситуации? 🥈 pic.twitter.com/2OtskMJ7Ar — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

«Сегодня победителем должен был быть либо я, либо Клебо, но точно не Иверсен. Не знаю, почему он так радовался на церемонии награждения, но он вообще своеобразный спортсмен. Дисквалификация Йоханнеса меня совершенно не удовлетворила. Не знаю, какое решение бы меня устроило», — посетовал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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Марафон имел важное значение для россиянина ещё и потому, что в случае победы мог принести неофициальный, но от этого не менее почётный титул короля лыж. Его получает спортсмен, которому удалось выиграть гонки на 30 и 50 км в рамках одного чемпионата мира или Олимпиады. На это указал тренер Большунова Юрий Бородавко.

«Это худший день в моей соревновательной практике, потому что отобрали золото у Саши и фактически отобрали звание короля лыж. Это просто... даже не знаю, как это сказать, злой рок... Судьи приняли правильное решение дисквалифицировать Клебо, но Иверсен теперь выиграл, тогда как Саша из-за сломанной палки не смог стать чемпионом мира», — цитирует Бородавко РИА Новости.

В свою очередь, ещё один представитель тренерского штаба сборной России Егор Сорин рассказал, как принималось решение о наказании Клебо. По его словам, команды по очереди рассказывали своё видение ситуации. Норвежец также имел возможность высказаться, однако в итоге был признан виновным.

«Не знаю, рассматривался ли вариант с двумя медалями... Не знаю, были ли вообще прецеденты с двумя медалями, поэтому сложно судить, есть ли такой путь. Надо спросить специалистов... Понятно, что для Александра это слабое утешение, так как он всегда борется за первое место. Но по крайней мере хорошо, что наш протест приняли, значит, в будущем такого не будет», — сказал Сорин.

«Два золота решили бы проблему»

Среди экспертов действительно бытовало мнение, что наиболее справедливым исходом было бы вручение двух золотых медалей — Большунову и Иверсену.

«Будет честно дать две золотые медали. Понятно, что Большунов уже не боролся, когда Иверсен его обгонял. Дайте золотую медаль Александру! Он это заслужил. Сегодня он сделал всё для этого», — цитирует чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова «Чемпионат».

С мнением коллеги согласился чемпион мира в командном спринте Алексей Петухов. По его мнению, Клебо заслужил наказание, так как, пытаясь обогнать соперника, выбрал неправильный коридор, в то время как Большунов действовал в соответствии с правилами.

«Два золота решили бы проблему. А забрать золото у Клебо и не поставить Сашу на первое место, я считаю, несправедливо. Симен Крюгер (бронзовый призёр. — RT) никак не участвовал в этой разборке, борьбы не было. Иверсена нужно было оставить на своём месте. Он не заслужил золото — это факт! А вот Саша провёл гонку чемпиона. Другого расклада я не вижу», — цитирует Петухова «Спорт-Экспресс».

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин также выразил уверенность в том, что Большунов должен был получить золото, так как упустил его исключительно по вине Клебо.

«В любом случае даже после дисквалификации Клебо Саша лишился сегодня медали. Лишился из-за того, что Клебо помешал ему. Большунов боролся именно за золото, он мог его выиграть, если бы финиш прошёл по правилам. Всё равно остался осадок от этого инцидента. Было бы справедливо, если бы дали две золотые медали — Иверсену и Большунову», — сказал Крянин.

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Однако далеко не все согласны с такой позицией. Трёхкратная чемпионка мира Анфиса Резцова отметила, что в FIS поступили правильно, не пойдя на поводу у сборной Норвегии, однако отдать золото Большунову было бы несправедливо, так как Иверсен «чётко и честно выиграл свою награду».

«Конечно, обидно отдать золото в створе, но Большунов не прав. Настолько близко к сердцу всё это воспринимает: медаль не надевает, голову повесил, соперников не поздравил. Высокомерие ему не к лицу — он не прав. Так случилось, так бывает. Ну помешал тебе Клебо, его наказали, зачем продолжаешь так себя вести? На данный момент ситуация правильная», — заявила Резцова.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе пояснила, что в данной ситуации на два золота рассчитывать не стоило.

«Я думаю, надо менять правила. Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя вряд ли он сильно расстроился. Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдёт», — отметила Вяльбе.

При этом чемпион мира 2005 года Василий Рочев подчеркнул значимость решения FIS. Он признался, что не верил в положительный исход разбирательства, так как привык, что к норвежцам «относятся как к священным коровам».

«Если всё останется как есть, то это будет очень громкий прецедент в мире лыж, я такого не помню, если честно. Чтобы именно с норвежцами так поступало жюри. Саша Большунов сказал, что судят только нас, так и было всегда. Исторический момент. Это показатель того, что FIS принимает правильные решения... Норвежец, финн или русский — никаких двойных стандартов», — отметил Рочев.

После случившегося Большунова поддержали не только коллеги, но и многочисленные болельщики, а также представители других видов спорта.

«Если сразу началось какое-то совещание, значит, у всех появились сомнения по поводу этого инцидента, в том числе у международной федерации. Надеемся, что окончательное решение всё же справедливое. Но то, что он чемпион для нас, это без сомнения! Большунов — наш чемпион!» — цитирует трёхкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину Sport24.

А комментатор Дмитрий Губерниев предположил, как после инцидента поменяется отношение к россиянину, и напомнил о ещё одном скандале с его участием в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда спортсмен отмахнулся палкой от подрезавшего его Йони Мяки. Отечественную команду дисквалифицировали, а Александр был вынужден пройти испытательный срок.

«Большунов — герой. Серебро и слёзы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал. Сейчас мы смотрим по-другому на ситуацию с финном, которая была несколько недель назад. Я тоже согласен, что справедливость не до конца восторжествовала, можно было дать два золота. Иверсен ни при каких обстоятельствах не должен был быть первым, но вот так случилось», — сказал Губерниев.

Стоит отметить, что на этом скандал вряд ли закончится, так как норвежская сторона не согласилась с дисквалификацией Клебо и намерена её опротестовать. В течение 48 часов она имеет право подать апелляцию в FIS.