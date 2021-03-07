Носсум: норвежцы всегда будут на стороне Клебо, а русские — на стороне Большунова

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказал мнение об инциденте с участием Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова на финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Носсум: норвежцы всегда будут на стороне Клебо, а русские — на стороне Большунова
  • Reuters

«Это было жёсткое решение. Конечно, мы не хотели, чтобы чемпионат мира закончился так сумасшедше. Я думаю, оба из них — и Йоханнес, и Александр — скажут, что каждый был прав, поэтому у нас есть жюри, которое должно разрешить эту ситуацию, мы в этом не принимали участия. Мы должны просто обдумать это. Моё мнение ничего не изменит в этом мире, потому что норвежцы всегда будут на стороне Клебо, а русские — на стороне Большунова», — приводит слова Носсума «Матч ТВ».

Он отметил, что возникшая ситуация является весьма сложной.

«Александр шёл первым, он выбирал свой коридор, а Йоханнес шёл с правой стороны на очень высокой скорости. Я не уверен, был ли контакт, но Александр, к сожалению, сломал палку», — добавил специалист.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо.

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