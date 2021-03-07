Клебо: мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы

Норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою дисквалификацию с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют», — приводит слова Клебо ТАСС.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо.