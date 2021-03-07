Клебо: мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы
- Reuters
«Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют», — приводит слова Клебо ТАСС.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо.