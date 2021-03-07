Судьи отклонили протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо

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Судьи чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе не удовлетворили протест сборной Норвегии на дисквалификацию Йоханнеса Клебо за контакт с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на 50 км.
Судьи отклонили протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо
  • Reuters

Большунов, вырвавшийся в лидеры на заключительных километрах, в борьбе за победу с Клебо сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Норвежцы подали апелляцию на такое решение, которая не была удовлетворена.

Таким образом, после дисквалификации Клебо золото досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. 

Ранее сообщалось, что Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо.

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