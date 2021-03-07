Судьи отклонили протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо

Судьи чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе не удовлетворили протест сборной Норвегии на дисквалификацию Йоханнеса Клебо за контакт с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на 50 км.

Большунов, вырвавшийся в лидеры на заключительных километрах, в борьбе за победу с Клебо сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда.

Норвежцы подали апелляцию на такое решение, которая не была удовлетворена.

Таким образом, после дисквалификации Клебо золото досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза — ещё одному норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Ранее сообщалось, что Большунов снова заплакал после объявления о дисквалификации Клебо.